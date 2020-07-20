تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان ينعى الطبيب لؤي اسماعيل

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نعى “تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان” شهيد الواجب والإنسانية المأسوف على شبابه ومناقبيته الطبيب لؤي محمد الإسماعيل- رحمه الله – الذي “قضى في ساحات الواجب الإنساني والطبي أثناء التصدي لوباء الكورونا ومعالجة المصابين في مدينة صور وجنوب لبنان”.

ومما جاء في النعي:”ضحى الدكتور لؤي بجهده ووقته وصحته وبقي معاندا الوباء، ومعالجا للمصابين، به حتى تمكن الوباء منه، ليقضي شهيد الواجب في ساحة الإنسانية حيث لا يجرؤ الآخرون”.

وإن تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان، اذ يفتخر بارتقاء أحد أبنائه النجباء الدكتور البطل لؤي الإسماعيل شهيد وباء الكورونا، يضرع الى الله تعالى ان يرحم الدكتور الإسماعيل، وأن يلهم أهله وعشيرته جميل الصبر والسلوان، وان يرفع هذا الوباء القاتل عن لبنان وعن الناس أجمعين إنه بعباده رؤوف رحيم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ويشارك التجمع في مراسم دفن الفقيد ظهر يوم غد الثلاثاء 21 تمور 2020 في مسجد بلدة يارين، ويتقبل وذوو الفقيد التعازي لثلاثة ايام وفق الشريعة الاسلامية السمحة.

وتقبل التعازي في المانياأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في المركز الإسلامي للحوار والتأهيل من الساعة 5 عصرا الى الساعة 8 مساء.