تجمع الأطباء في لبنان: لإعلان حال طوارئ صحية شاملة

حذرت اللجنة الصحية في “تجمع الأطباء في لبنان” والمكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” في بيان، من “التداعيات الخطيرة والمقلقة للزيادة اليومية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا”.

وأشار البيان إلى “التوجهات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص متحور أوميكرون، وطلبها من جميع الدول البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكوفيد، كخطوة استباقية ووقائية”.

وطالب “وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات تمنع سفر الأشخاص القادمين من جنوب القارة الإفريقية، أسوة بالدول الأخرى، لتفادي دخول المتغير الجديد إلى لبنان” داعياً “جميع المواطنين إلى التلقيح لأنه بمثابة الخطوة الحاسمة في الوقاية من الإصابة بهذا المرض”، مشدداً على “أهمية وضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، من وضع الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الأماكن المكتظة”.

ودعا “الحكومة ووزارة الصحة العامة إلى إعلان حال طوارئ صحية شاملة، لمواجهة موجة الكورونا الجديدة، والتشدد في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، تحت طائلة اتخاذ العقوبات القانونية وفرض الغرامات بحق المخالفين”.