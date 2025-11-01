تجمع الأطباء في لبنان يدعم مبادرات تعزيز حقوق الأطباء وتحصينهم قانونياً

أعلن قطاع الأطباء في التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع الأطباء في لبنان عن دعمهما الكامل والمطلق لجهود رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبدالله، وذلك بعد تقدمه باقتراحي قانونين يهدفان إلى تعزيز حقوق الأطباء وضمان حماية أكبر لهم أثناء ممارسة مهنتهم.

وأشار البيان الصادر عن القطاعين إلى أن “الأطباء كثيراً ما يتعرضون لملاحقات جزائية، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها غير مستندة إلى أي فعل جرمي يبرر حدوثها، وهذا الواقع يسيء إلى ممارسة الأطباء لمهنتهم ويضر بكرامتهم، كما أنه ينعكس سلباً على المرضى الذين يتابعونهم”.

وشدد القطاعان على ضرورة دعم الأطباء قانونياً وتأمين الحماية لهم خلال أداء مهامهم الطبية اليومية، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للعمل الطبي، ويصون حقوق المرضى والمجتمع على حد سواء.

كما طالب البيان مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس بالعمل الجدي لتأمين مصادر مالية إضافية، بهدف رفع مستوى المعاش التقاعدي للأطباء، الذي أصبح اليوم دون الحد الأدنى بفارق كبير، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لضمان كرامة الأطباء واستقرار حياتهم بعد سنوات من العمل المتواصل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار السعي المستمر لتحسين ظروف العمل الطبي في لبنان، وحماية الأطباء من أي ممارسات قد تعيق أدائهم لمهنتهم، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.