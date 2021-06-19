الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجمع الأطباء: لاعلان انتفاضة الأطباء الكبرى

19 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 12:38 مساءً
طبيب

طبيب

A A A
طباعة المقال

دعت هيئة مكتب اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء، مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، الى “إعلان انتفاضة الأطباء الكبرى أسوة بقرار نقابة المحامين في بيروت”.

وطالب التجمع، النقابتين، بـ “الدعوة الى ما يشبه جمعية عامة استثنائية، للاطباء من خلال وسائل التواصل الالكتروني، لبحث هذا الموضوع وإقراره، نظرا لعدم امكان عقدها في بيت الطبيب، في ظل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا”، مقترحا أن “تستمر هذه الانتفاضة حتى تحقيق المطالب الملحة، وفي مقدمتها إقرار الضمان الصحي مدى الحياة بعد سن التقاعد، دراسة امكانية زيادة التعرفة الطبية بالتنسيق بين الوزارة والنقابتين وجميع الهيئات الضامنة، وإقرار قانون معجل لحصانة الطبيب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حليمة قعقور
    القعقور: تعميم حاكم مصرف لبنان غير قانوني
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة
    جورج عدوان
    عدوان: مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما