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تجمع الأطباء: لتشكيل لجنة تحقيق بحادثة وفاة الدكتور عجمي

3 - أبريل - 2021
doctors

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دعا قطاع الاطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان – القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي، الى “تشكيل لجنة تحقيق مهنية من قبل وزارة الصحة العامة وأخرى نقابية من قبل نقابتي الاطباء والمستشفيات، لحسم الجدل القائم حول حيثيات وفاة عضو المكتب التنفيذي للتجمع الدكتور محمد عجمي”.

وأكد في بيان “ضرورة كشف الأوقات الحاسمة والقاتلة التي انقضت، من لحظة دخول الفقيد الى قسم الطوارئ، والوقت المهدور الذي قضاه نازفا في حرم المستشفى، وتحديد الإهمال والتقصير إذا وجد، والمسؤولين عنه ومعاقبتهم ضمن القوانين والأنظمة”.

ودعا التجمع مجلسي نقابة الاطباء في بيروت ونقابة المستشفيات والاطباء، الى “متابعة هذه القضية الانسانية، حتى جلاء حقيقتها، لانها تمس أفراد الجسم الطبي وحقوقهم وقضاياهم، والمشاركة في تشديد الضغوط المانعة من تمييع القضية أو تشويه مجرياتها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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