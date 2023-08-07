الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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تجمع الاطباء: لانزال اقصى العقوبات بحق المعتدين

منذ 5 دقائق
طبيب

طبيب

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استنكرت لجنة حقوق الانسان في تجمع الاطباء في لبنان، في بيان، “الاعتداء السافر الذي تعرض له الزميل الدكتور سعيد شعبان في صيدا”.

واشاد التجمع “بسرعة توقيف المعتدين على الزميل شعبان”، ودعا الى “انزال اقصى العقوبات بحقهم”.

وفي هذا الاطار طالب التجمع نقابة الأطباء بالإسراع ، في طرح موضوع حصانة الطبيب، وضرورة اقراره عاجلا في البرلمان، لتأمين حمايةالطبيب وضمان سلامته خلال ممارسة مهنته الإنسانية النبيلة”.

وأشار الى “سلسلة من الاعتداءات التي طالت في الفترة الاخيرة، أطباء وممرضين ومستشفيات و صيادلة”، معتبرا ان “هذه الاعتداءات المدانة والمرفوضة، إنما تطال الجسم الصحي بكامله الذي لن يكون مكسر عصا لأحد”.

وشدد على “ضرورة ان يبقى الجسم الطبي والصحي موحدا ومتضامنا مع نفسه، وملتفا حول هيئاته النقابية”.

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