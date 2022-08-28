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تجمع الشركات المستوردة للنفط: سنسلّم المحروقات غداً

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2022 9:55 مساءً
تجمّع الشركات المستوردة للنّفط

تجمّع الشركات المستوردة للنّفط

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صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) البيان الآتي:

“ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان “الشركات المستوردة للنفط اعلمت المحطات انها ستقفل غدا ولن تسلّم المحروقات”.

إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في ٢٩ آب ٢٠٢٢ كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار. أما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاد البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

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