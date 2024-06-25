"تجمع العلماء" لبارولين: عليك أن تصحح موقف الراعي من المقاومة

عقد “تجمع العلماء المسلمين” مؤتمراً صحافياً وأصدر بياناً تلاه رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله فقال: “نرحب في لبنان بزيارة أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ونتمنى أن تكون زيارته ناجحة لجهة الوصول إلى حلول ترضي الغالبية العظمى من اللبنانيين”.

أضاف: “نحب أن نوجه إليه رسالة مفتوحة نعتبر فيها أن ما صدر عن البطريرك بشارة الراعي حول وصف المقاومة اللبنانية بالإرهاب، أمر مرفوض من غالبية اللبنانيين، وعليه وبصفته ممثلا لرأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم أن يصحح هذا الموقف ويحد من تداعياته”.

وتابع: “نحن باعتبارنا نمثل المسلمين سنة وشيعة في لبنان، نعتبر أن المقاومة حق مشروع بل واجب وطني، وأن ما تقوم به دفاعا عن غزة أمر يتناسب مع كل الشرائع السماوية، وهي توافق ما فعله السيد المسيح عليه السلام عندما هاجم لصوص الهيكل من اليهود الذين يمثلهم اليوم نتنياهو وحكومته شر تمثيل”.

وأردف: “حسنا فعل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بعدم مشاركته بلقاء اليوم، وما دام أن سيادة الكاردينال بارولين سيبحث في الشأن الداخلي وعلى رأسه موضوع رئاسة الجمهورية، وبعد الموقف المرفوض من البطريرك الراعي لجهة وصف المقاومة بالإرهاب، نعلن أننا كمسلمين وبصفتنا نمثل على الأقل نصف اللبنانيين، نؤكد أن المطلوب رئيس يؤمن بالمقاومة وبالثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة ويعلن ذلك علنا ولا نقبل بأنصاف الحلول”.

وختم: “نتمنى لنيافة الكاردينال بيترو بارولين النجاح في مهمته والوصول إلى حلول تُخرج لبنان من المأزق الذي يمر به بفعل تعنت بعض اللبنانيين”.