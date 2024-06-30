تجمع المتقاعدين من القطاع العام تابع مطالبه مع نواب

التقى وفد من تجمع المتقاعدين من القطاع العام والمصالح المستلقة، النائبة نجاة صليبا في منزل جمال ترو في برجا، ضم الوفد: منى ضاهر، أسامة فواز، جمال ترو وصديق التجمع المتقاعد من شركة كهرباء لبنان محمد الحاج وفاتن فقيه.

واطلع الوفد صليبا على النقاط الاربع التي يناضل التجمع لتحقيقها، وعلمت بأن هناك أربعة مشاريع قوانين منفصلة حول حقوق المتقاعدين من صندوق الضمان الاجتماعي، مقدمة من النواب: فراس حمدان، شربل مسعد، طوني فرنجية وفيصل كرامي.

ولفتت الى انها اطلعت على مشروع قانون النائب فراس حمدان ووقعت عليه، وهي مطلعة على مشروع قانون الدكتور شربل مسعد اما المشروعين الاخيرين فلم تطلع عليهما.

وأعلنت تضامنها مع مطالب التجمع، واشارت إلى أنه،”من الأفضل أن تتم دارسة المشاريع الأربعة ومقارنتها ببعضها واختيار المشروع الافضل، ومحاولة دمجها للحصول على مشروع موحد يتم طرحه على المجلس النيابي، بغض النظر عن التمويل ومصدره فالتمويل ليس من شاننا بل هو شأن الحكومة”. وأعلنت استعدادها لأي مناقشة له ودعم كل مشروع يخدم مصلحة الاجراء المتقاعدين كما اعلنت استعدادها مواكبة المشروع المنقح وعقد مؤتمر صحفي.

كما اجتمع الوفد مع النائبة حليمة القعقور والنائبة سانتيا زرازيرة في بلدة معاصر الشوف اقليم الخروب.. وتخلل الاجتماع مناقشات حول كل مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب.. والاطر لتوحيدها في قانون واحد يطال الجميع المتقاعدين.. واكدت دعمها الكامل للمطالب المحقة.

وقالت: “لدي موعد مهم يوم الأربعاء في مجلس الخدمة المدنية مع رئيسة المجلس نسرين مشموشي لدراسة سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي من بداية الانهيار المالي. حيث تدرس كل الرواتب والتعويضات لكافة العاملين في الدولة من مختلف الفئات الوظيفية… واكدت دعمها بإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة ورفع الغبن عن الموظفين.

كذلك دار حوار مع النائبة زرازيره شرحت فيه معنى الغبن والمعاناة التي يعاني منها الموظفون، و”هي تعتبر صوتها في المجلس صوت كل الاجراء والمتقاعدين…. وكافة المصالح…”.

وستدرس النائبتان الملف وبعدها سيعقد مؤتمر صحافي بحضور الاعلام لشرح القضية والسير بايجاد الحلول المحقة.. ونقلت الدعم الكامل من كتلة نواب التغيير .

كذلك زار وفد من متقاعدي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان.

ونقل الوفد الى النائب كنعان مطالبه بشأن دفع تعويضات نهاية الخدمة بحسب قيمتها الحقيقية كما كانت قبل الازمة الاقتصادية، وقد وجد الوفد لدى كنعان التجاوب والتفهم الكامل.

في نهاية الزيارة، شكر الوفد للنائب كنعان ايجابيته وتفهمه، آملا المتابعة والتنسيق للوصول الى تأمين المطالب المحقة.