“تجمع المعلمين”: لتأسيس تجربة متكاملة للتعليم من بعد ومعالجة الثغرات

التعليم عن بعد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حيا “تجمع المعلمين في لبنان“، في بيان، المعلمين والمعلمات على “جهودهم المبذولة وعطاءاتهم السامية”.

وتمنى “تجمع المعلمين في لبنان” لهم ولجميع اللبنانيين بأن “يتكلل شهر رمضان المبارك بالعافية والسلامة وبالانتصار على جائحة كورونا وتداعياتها”.

وأضاف في بيان: “انطلاقا من عظمة رسالة المعلم في التربية والتعليم، وبحيث أننا نمر بمرحلة استثنائية عصيبة من جائحة كورونا، مترافقة مع وضع اقتصادي حساس، وبحيث ان الحكومة اللبنانية قد أقرت حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي وربطتها بآلية تنفيذ التعليم من بعد”.

وتابع “تجمع المعلمين في لبنان” في بيان، “وعلى الرغم من العثرات الفنية التي واكبت عملية التعليم هذه، وضرورة تأسيس تجربة متكاملة في هذا المضمار، ندعو الأسرة التربوية إلى “تحمل المسؤولية واستكمال الأساتذة والمعلمين لعملية التعليم من بعد، ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بتقويم ما أنجز من هذه التجربة ومعالجة الثغرات التي شابتها في المرحلة السابقة، لضمان أوسع مشاركة في هذه العملية التي لم يعد في الإمكان تجاهلها لضمان مستقبل واعد لأجيالنا الصاعدة”.

شاهد أيضاً

الانهيار حاصل.. “لقاء سيدة الجبل”: لا ثقة بسلطة تنصاع لما ترسمه ميليشيا…

تأميم شركات الاتصالات في لبنان.. خياران متناقضان أمام حكومة دياب

3800 ليرة خسائر على كل صحيفة بنزين.. “نقابة المحروقات”: لوقف ديكتاتورية…

قوى الأمن توقف شخصاً ينقل المخدرات من التاجر إلى المروجين في فرن الشباك

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×