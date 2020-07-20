تجمع الممرضات والممرضين: لرفض إجراءات صرف الموظفين في الجامعة الاميركية

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دعا تجمع الممرضات والممرضين في لبنان – قطاع التمريض في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، وتجمع العمال والمستخدمين في لبنان- قطاع العمال في التجمع، الى “رفض إجراءات صرف وطرد الممرضين والعمال والموظفين في الجامعة الاميركية ومستشفاها”.

واستنكر التجمع “عمليات الطرد التعسفية والكيفية، التي ستؤدي حتما الى زيادة حجم البطالة وتنذر بكارثة صحية واجتماعية، في ظل صمت السلطة المعنية من الحكومة ووزارات الصحة والعمل والمالية”.

وطالب الوزارات المعنية “بالتدخل الفوري للطلب من إدارة الجامعة الاميركية وجميع المستشفيات، وقف الاجراءات المتخذة بحق الممرضين والموظفين”.

ودعا “جميع الموظفين والعمال والممرضين العاملين والمصروفين، الى الوحدة من خلال تأطير نضالهم المطلبي في جبهة نقابية قادرة على مواجهة الإدارة، لفرض التراجع عن قرارات الصرف، وفي إرساء نموذج صلب للنضال الشعبي ضد السلطة الجائرة”.