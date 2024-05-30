"تجمع الناشطين البيئيين" يطالب الحكومة بالرجوع عن قرارها القاتل لأهل الشمال

أعلن الناطق الرسمي باسم “تجمع الناشطين البيئيين” في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، في بيان، انه “على الرغم من تهرب شركات الترابة من دفع ملايين الدولارات من الرسوم البلدية والمالية، وعلى الرغم من تدمير منطقة الكورة بيئيا، اعطتها الحكومة من خارج صلاحياتها ومهماتها، مهلة جديدة للعودة الى الحفر ولتنفيذ مخططها الاجرامي لقتل اهل الكورة والشمال وتدمير بيئتهم الخضراء وهذه المهلة، وهذه المهلة هي وفقا للقرار الرقم 2022/5 ، الذي سبق ان اسقطه ورفضه مجلس شورى الدولة مؤكدا انه لا يحق لمجلس الوزراء اعطاء مهل لعمل مقالع شركات الترابة لانها حصرا مهمة المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.

وقال: “هذا القرار الجديد قد اتخذ اعتباطيا من دون انتظار رأي مجلس شورى الدولة، وان الحكومة قد ارتكبت اكبر جرم بسماحها لشركات الترابة العمل على الرغم من ان هذه الشركات قد بدأت منذ اسابيع باستيراد الكلينكر من مصر، فهل لهذا تفسير؟”.

وختم مطالبا الحكومة بـ”الرجوع عن قرارها القاتل لاهل الشمال، والا فاننا سنعلن انها تقود وتشرع حرب الابادة الجماعية للشعب اللبناني، وان مصالح مادية وصفقات للبعض فيها، تقودها الى ارتكاب افظع مجازر الابادة الجماعية ضد اهل الكورة والشمال، بسرطان شركات الترابة وتدمير مقومات حياتهم، وتحويل قراهم الخضراء الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة”.