الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجمع روابط القطاع العام يعلن إضراباً الخميس احتجاجاً على تدهور الرواتب وارتفاع المحسومات التقاعدية

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم عسكريين متقاعدين ومدنيين، في بيان رسمي عن عقد اجتماع نقابي ناقش خلاله الأوضاع الاقتصادية الصعبة للقطاع العام، ولا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور إلى نحو 20% من قيمتها عام 2019، ورفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون متعلق بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين وعدم تنفيذ وعودها.

واعتبر المجتمعون أن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض رداً موحداً من قبل جميع المنتسبين للقطاع العام، وقرروا التوقّف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية يوم الخميس 23/10/2025.

كما دعا التجمع إلى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة الساعة 11 صباحاً، داعياً الموظفين وأفراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين إلى المشاركة، للتأكيد على مطالبهم المشروعة ورفع الصوت ضد التدهور المستمر في أوضاعهم الاقتصادية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير العمل محمد حيدر
لبنان ينضم رسمياً إلى "مركز العمل الإسلامي" خلال مؤتمر وزراء العمل في قطر
النائب ايهاب مطر
مطر: قرار تسجيل التلامذة السوريين إنساني ومسؤول.. والعنصرية ليست حلاً
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
الرئيس سلام من صيدا: لا أمن بلا دولة.. ونعمل لإعادة الإعمار ودعم المؤسسات الأمنية

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة