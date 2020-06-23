تجمع في ساحة ايليا وقطع الطريق عند البوابة الفوقا لبعض الوقت

تشهد ساحة تقاطع ايليا تجمعا لعدد من المحتجين وسط الطريق بعد ان عمد عدد منهم الى قطع طريق التقاطع بالسيارات لبعض الوقت، وذلك احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، ما ادى الى ارتفاع في سعر المواد الاولية. وهتف المحتجون تنديدا بالواقع الحالي داعين للنزول الى الشارع وتسجيل اعتراض على ما يجري.

الى ذلك قام عدد من المحتجين بقطع شارع رياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا في صيدا بمستوعبات النفايات بعد اضرام النار فيها احتجاجا على تردي الاوضاع .وعلى الفور تدخلت عناصر قوى الامن الداخلي وعملت على إعادة فتح الطريق.