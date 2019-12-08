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تجمع للسيارات على جسر الرينغ في “أحد الاستشارات”

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يتجمع عدد من السيارات على جسر الرينغ، للانطلاق في موكب يجوب شوارع بيروت بدءا من الحمراء، إلى الكورنيش البحري- عين المريسة، فالأشرفية، وصولا إلى ساحة الشهداء، في إطار ما سمي بـ”أحد الاستشارات”.

ويأتي التحرك في سياق استمرار الثورة، وللتأكيد على أن الاستشارات النيابية الملزمة المقررة لتكليف رئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون غداً الاثنين في بعبدا، يجب أن تكون للشعب، وأن المطلوب تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.

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ودعا المشاركون في تجمع الرينغ، النواب الى الرضوخ لارادة الناس واحترام تضحياتهم، وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم، والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة.

وفي هذا الاطار، تطلق دعوات إلى التجمع عند الرابعة عصرا، أمام مجلس النواب في ساحة النجمة.

المصدر lebanese-forces

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