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تجمع مزارعي الجنوب استنكر استخدام الانتاج الزراعي لتهريب الممنوعات

28 - أبريل - 2021
مزارعو لبنان

مزارعو لبنان

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إستنكر تجمع مزارعي الجنوب “إستعمال الإنتاج الزراعي لتهريب الممنوعات، والأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض العصابات عبر تهريب الممنوعات نحو الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية”.

وطالبت النقابة “الأجهزة الأمنية كافة بالضرب بيد من حديد ومكافحة آفة تهريب المخدرات التي تفتك بالمجتمع المحلي والعربي والدولي وتسيء بالتالي الى علاقات لبنان مع الخارج”.

وتمنت النقابة على “السلطات السعودية الشقيقة إعادة النظر بقرارها القاضي بوقف الإستيراد الزراعي من لبنان لأن هذا القرار يصيب الشرائح اللبنانية كافة الأضعف في الصميم”.

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