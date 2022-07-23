تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين التعرض لفريق صوت بيروت في الجنوب

توالت الإدانات ودعوات الاستنكار من الهيئات الإعلامية المستقلة، جراء ما تعرض له فريق صوت بيروت إنترناشونال من إساءة وتهديد وترهيب، خلال تغطية الوقفة الاحتجاجية لذوي الطفل “محمد الحسين” أمام مستشفى فقيه في السكسكية.

وقد أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة تعرض الزملاء في “صوت بيروت انترناشونال” المراسل محمد زناتي والمصور يوسف فواز للتهديد والمطاردة بعد تأديتهم لواجبهم الصحفي في منطقة السكسكية في الجنوب من قبل بعض الشبان، اضافة لتعرضهم لتهديد بالقتل.

يشدد التجمع على ضرورة حماية الصحفيين/ات وعدم عرقلة عملهم او تهديدهم من قبل اي طرف او جهة، حيث ان الاعتداءات على الصحفيين اثناء تأديتهم لعملهم لا تتوقف، ويطالب التجمع الاجهزة الامنية ان تتحرك وان تلاحق المعتدين على الفور. سلامة الصحفيين/ات خط احمر.