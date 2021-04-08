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تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين منع مراسل "صوت بيروت انترناشونال" من دخول بيت الوسط

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 11:16 مساءً
تجمع نقابة الصحافة البديلة

تجمع نقابة الصحافة البديلة

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أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط.

وكتب عبر “تويتر”: “يدين التجمع التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط”.

وأضاف: “طرد الزميل شنطف من لا يعبر إلا عن شراكة في قمع الحريات والتضييق على الصحافيين كما في الضاحية وبعبدا وفي كل بيوت هذه الطبقة السياسية الفاسدة والاستبدادية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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