تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين منع مراسل "صوت بيروت انترناشونال" من دخول بيت الوسط

أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط.

وكتب عبر “تويتر”: “يدين التجمع التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط”.

وأضاف: “طرد الزميل شنطف من لا يعبر إلا عن شراكة في قمع الحريات والتضييق على الصحافيين كما في الضاحية وبعبدا وفي كل بيوت هذه الطبقة السياسية الفاسدة والاستبدادية”.

يدين التجمع التعرض للزميل ربيع شنطف @RChantaf ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط.

طرد الزميل شنطف من لا يعبر إلا عن شراكة في #قمع_الحريات والتضييق على #الصحافيين كما في الضاحية وبعبدا وفي كل بيوت هذه الطبقة السياسية الفاسدة والاستبدادية. pic.twitter.com/AfRdxXJjpC — تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) April 8, 2021