تجميد مشروع لليونيسف في لبنان

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار مع ممثل اليونيسف في لبنان ادواردو بيغبدير، بمشاركة فريق العمل في الوزارتين واليونيسف. وتناول البحث مشروع “مكاني”. واطلع الجانب اللبناني على مكونات المشروع وأهدافه وانتشاره، سيما وأنه يتناول التعليم غير النظامي ومراكز الخدمة المجتمعية ويشمل متعلمين لبنانيين ونازحين. وبعد المناقشات تم التوافق على تجميد المشروع راهنا، وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التربية ووزارة الشؤون واليونيسف، لدراسة أهداف المشروع وطريقة العمل والإجابة على التساؤلات المطروحة. وتعهدت اليونيسف بإيداع الوزارتين ملفا كاملا عن المشروع ليتم على أساسه اتخاذ القرار المتعلق بمساره ومتابعته بصورة رسمية تؤمن مصالح جميع المعنيين.







