تجميد مفعول تراخيص حمل السلاح اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر

صدر عن وزارة الدفاع الوطني, قرار يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية.

وفيما يلي نصّ القرار:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة من وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتبراً من08/03/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يستثني من أحكام المادة الأولى اعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين و الحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.

ج- تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.