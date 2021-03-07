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تجميد مفعول تراخيص حمل السلاح اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 8:15 مساءً
وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

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صدر عن وزارة الدفاع الوطني, قرار يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية.

وفيما يلي نصّ القرار:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة من وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتبراً من08/03/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يستثني من أحكام المادة الأولى اعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين و الحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.

ج- تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

 

 

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