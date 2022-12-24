تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري المرفأ للقاضي بيطار: راجع حساباتك!

أوضحت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت، في بيان، أنّه “ها هي ذي ليلة الميلاد الثالثة تطل على أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وبيوتهم يملؤها الحزن والأسى يلفهم السواد بعدما غابت البهجة والأفراح عن بيوتهم وعن أطفال الشهداء وآبائهم وأمهاتهم وما يزيد ألآمهم جميعاً التسييس الذي لحق بملف تحقيقات المرفأ بسبب استنسابية قاضي التحقيق طارق البيطار مما أدّى إلى تجميد التحقيقات بلا أي أفق حتى الآن تاركاً أهالي الشهداء ومعهم أهالي المعتقلين تعسفاً وظلماً في مهبّ رياح قضاء متصارع على المناصب بدل العدالة والحقيقة ونحن إذ نبتهل إلى الله سبحانه أن يفرّج عنا وعن جميع اللبنانيين بهذه المناسبة المقدّسة ميلاد السيد المسيح عليه وعلى أمّه العذراء الطاهرة مريم أفضل السلام.

فإننا ندعو القاضي طارق بيطار إلى مراجعة حساباته بما في ذلك مسار تحقيقاته التي أغفلت المسؤولين الحقيقيين الذين تسبّبوا بإنزال النيترات والاحتفاظ بها كل هذه المدّة بدل تلفها وصولا للانفجار الكارثي والتنحي عن هذه القضية الوطنية والإنسانية وفسح المجال أمام محقق عدلي آخر يستدعي جميع المتسببين دون أي استثناء أو خوف من أحد”.