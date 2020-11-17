تجمّع الأطباء: لزيادة رواتب أطباء المستشفيات الحكومية وبدل المعاينات

مع ازدياد كمية التحديات التي يواجهها الكوادر الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ارتفعت مطالب العاملين في القطاعات العامة والخاصة، لناحية تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لضمان أفضل مواجهة للأزمة والفيروس.

وعلى هذا الصعيد، دعا قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان إلى “زيادة رواتب أطباء المستشفيات الحكومية، وبَدَلَ معاينات الأطباء عموماً، في العيادات والمراكز الطبية والمستوصفات والمستشفيات الخاصة، نظراً لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والمواد والمستلزمات الطبية والعيادية”.

وتوجَّهَ التجمّع في بيان له، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني، إلى وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، مطالباً بـ”زيادة الراتب الشهري للأطباء العاملين في المراكز الصحية التابعة للوزارتين”. وإلى الحكومة مطالباً بـ”إعطاء مكافآت مالية مخصصة للزملاء الذين يعرضون حياتهم للخطر، وهم يعالجون مرضى كورونا، تقديراً لهم على تضحياتهم في خدمة المواطنين، في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة والمميتة”.

وذكَّرَ التجمّع بـ”ضرورة تزويد المستشفيات الحكومية والخاصة والميدانية، بالمستلزمات والمعدات الطبية المناسبة، وبإجراء فحص الكوفيد-19 مجاناً للأطباء والممرضين والممرضات وأعضاء الجسم الطبي والصحي”.