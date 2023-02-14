تجمّع الشركات المستوردة للنفط يناشد... فهل تقفل المحطات مجدداً؟

أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط أنه صدر آخر جدول أسعار للمحروقات عن المديرية العامّة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في تاريخ 13 شباط 2023، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، على سعر صرف 68200 ليرة لبنانية للدولار. إلّا أنّ سعر الصّرف في السوق الموازية ارتفع بشكل كبير ليتخطّى عتبة الـ٧٤،٠٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد حتى الساعة. وعليه، طلب التّجمّع من وزارة الطاقة والمياه منذ الأمس إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات، بناءً على الآلية التي تمّ اتّباعها مؤخرا، والّتي تقضي بإصدار جدول أسعار مرتين في اليوم، وذلك لمواكبة تحرّكات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السّوق. إلّا أنّه تمّ إبلاغ الشّركات أنّ الجدول لن يصدر، وذلك بسبب العطلة الرسميّة واقفال الدوائر بتاريخه، الأمر الذي نتج عنه إقفال العديد من المحطّات في ظلّ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

واستغرب التّجمع وسائر القطاع، شركات ومحطّات وموزّعين، في بيان “هذا الموقف الذي يقضي بتعطيل مرفق فائق الحيوية، خاصّة وأنّ هناك مرافق لا تتوقف عن العمل بسبب العطل الرسمية مثل المطار والمستشفيات والصيدليات على سبيل المثال. بناء عليه، يناشد التّجمّع وزارة الطاقة والمياه وجميع المعنيين في الدولة عدم زيادة معاناة اللبنانيين، والتدخّل السّريع لإصدار جدول أسعار جديد، تفاديا لحصول بلبلة وأزمة في السّوق وتعريض مصالح المواطنين للخطر. إنّ عدم اصدار جدول أسعار جديد قد يدفع المحطات التي لا زالت تعمل في كافّة المناطق اللبنانية إلى الإقفال القسري، تفاديًا لتحمّل الخسائر المالية الناتجة عن التّغيرات في سعر الصرف”.