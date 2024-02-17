السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجمّع العسكريين المتقاعدين: الحكومة وحدها مسؤولة عن النتائج الوخيمة

منذ 11 دقيقة
حراك العسكريين المتقاعدين

حراك العسكريين المتقاعدين

A A A
طباعة المقال

رأى “تجمّع العسكريين المتقاعدين” تعليقاً على “معلومات مؤكدة عن حوافز ستمنح لموظفي وزارة المال تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار شهرياً، أن هذا يشكل إمعاناً من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب”.

وقال: “يؤكد التجمّع رفضه المُطلق لكل طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه، ويشدّد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها، فالتضخّم والضرائب والرسوم الفلكية، طاولت جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا دون خط الفقر والعوز، ومن غير الانساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته”.

وطالب الحكومة “بالإقلاع عن هذا السلوك العشوائي والاستنسابي التدميري الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام، واعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع”، ودعا “العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البروفيسور جاسم عجاقة
    عجاقة لصوت بيروت: تصنيف "ستاندرد آند بورز" دعوة بشكل غير مباشر لوقف الحرب في الجنوب
    وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    بسام مولوي من عمّان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات
    زياد بارود
    زياد بارود: الخارج يؤثر على لبنان بحكم تموضعه كساحة لتصفية الحسابات

    الأكثر قراءة

    مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
    إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
    باحث في مختبر
    كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    نائب يحذر من استهداف إسرائيل للبنى التحتية في لبنان!