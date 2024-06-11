"تجمّع العسكريين المتقاعدين": لا يمكن لأحد إملاء إرادته على العمداء وابتزازهم

لفت “تجمّع العسكريين المتقاعدين” في بيان اليوم الثلاثاء، الى أنه “يتم التداول في خبر يتعلق بابتزاز العمداء المتقاعدين من قِبل “رابطة قدامى القوات المسلحة”، وإجبارهم على الإنتساب إليها مقابل الحصول على خطوط خليوية ضمن البروتوكول الخاص بالقوات المسلحة”.

وأوضح التجمّع أنه ” لا يمكن لأحد إملاء إرادته على العسكريين المتقاعدين بمن فيهم العمداء وابتزازهم بأمور سخيفة بعدما ضاع الوطن وتم سلبه”، معتبراً أنه “لا دور للرابطة في تحركات العسكريين الأخيرة المطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ولم ولن يتم أيّ تحرّك تحت أيّ هدف سياسي كما يتم تداوله، وان ما ورد عن غفلة أو سوء نيّة مستغرب من “تجمّع العسكريين” لأن هدفه تشويه أيّ تحرّك قادم وإساءة كبيرة للحراك العسكري”.