"تجمّع العسكريين المتقاعدين" يدعو كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتوحد

‎دعا “تجمّع العسكريين المتقاعدين” في لبنان (قطاع العسكريين المتقاعدين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، في بيان، الى “منح موظفي القطاع العام بكافة إداراته وأسلاكه ومتقاعديه، مدنيين وعسكريين، نسبة زيادة موحدة من قيمة المعاشات، بالدولار الأميركي التي كان يتقاضاها الموظف أو المتقاعد وفقا لسلسلة 2017. بحيث لا تقل قيمة معاشات الرتب والرواتب الدنيا، عن الحد الأدنى الذي يؤمن العيش الكريم، و إعادة احتساب التعويضات بشكل عادل، لكل من تقاعد بعد ١٧ ت١ ،٢٠١٩ وبما يؤمن المساواة مع نظرائهم، ممن تقاعد قبل هذا التاريخ، وذلك لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة”.

‎ودعا “كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتوحد، والالتفاف حول هيئاتهم النقابية، و المشاركة الكثيفة والفاعلة في جميع التحركات المطلبية، من اجل فرض اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة”.