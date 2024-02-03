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تجمّع العسكريين المتقاعدين يهدد بإقفال الـ tva والواردات والمرفأ!

منذ ساعة واحدة
لجنة العسكريين المتقاعدين

لجنة العسكريين المتقاعدين

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أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” قراره بالتحرّك الثلاثاء المقبل وإقفاله مبنيي الـ tva والواردات والمرفأ احتجاجاً على عدم تحقيق المطالب من قبل الحكومة”.

وقال في بيان: “بعد كل المماطلة والتسويف من قبل الحكومة لتصحيح الأجور وإعطاء زيادات على الرواتب لما تبقى من القطاع العام. ولما عرض المنبر القانوني لمتقاعدي القوات المسلحة تصوره حول كيفية تطبيق العدالة والمساواة بين جميع القطاعات عبر إلغاء جميع الزيادات والعطاءات وإعادة توزيع نسبة واحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل ٢٠١٩”.

وأعلن التجمع قراره بالتحرك المتصاعد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وإقفال مبنيي الـtva والواردات ومرفأ بيروت كرسالة أخيرة لهذه الحكومة قبل اتخاذ تدابير وتحركات ستشمل كل مواقع اتخاذ القرار، إذ لا يجوز مطلقا السكوت عن إذلال العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عبر اعتبارهم غير منتجين.

ودعا عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وكل حر ومطالب بالعدالة والعيش الكريم إلى المشاركة في التحركات حتى تحقيق المطالب.

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