الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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تجمّع المواقع الإلكترونية يدين "الإعتداء على محطة الجديد"

منذ 13 دقيقة
تجمّع المواقع الإلكترونية في لبنان

تجمّع المواقع الإلكترونية في لبنان

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صدر عن تجمّع المواقع الإلكترونية في لبنان البيان الآتي:

إزاء التطوّر الخطير الذي مثله الإعتداء الأمني على مبنى محطة الجديد فجر اليوم، تداعى أعضاء تجمّع المواقع الإلكترونية في لبنان للتشاور وإتخاذ الموقف المناسب من اعتداء طال مؤسسة إعلامية وهدّد حياة العاملين فيها، وصدر عن التجمع البيان التالي:

إن الإعتداء السافر والخطير على محطة الجديد من خلال إلقاء قنبلة على مبنى المحطة، هو اعتداء مرفوض ومستنكر ولا يجب السكوت عنه قبل محاسبة من نفّذ ومن حرّض على تنفيذه.

وإذ يؤكد “تجمع المواقع الإلكترونية في لبنان” على الإدانة الشديدة لهذا الاعتداء، ويذكّر المعنيين ممّن ينشدون العدالة في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والأمنية، أن سياسة القمع وكمّ الأفواه آخذة في التنامي تجاه وسائل الإعلام والإعلاميين، فما حصل لمحطة الجديد من اعتداء، ليس بجديد، وهو مسبوق بسلسلة اعتداءات سابقة طالت المحطة نفسها ومؤسسات إعلامية أخرى، جرى السكوت عنها، في وقت يتعرض العديد من الزملاء الإعلاميين والكتّاب إلى تهديدات وحملات تحريض لا تجد من يتصدى لها من الجهات الرسمية والأمنية المعنية فضلاً عن القضاء.

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