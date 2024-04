تجمّع قوت نظم النسخة الثانية لجائزة الابتكار في القطاعين الزراعي والغذائي

نظم تجمّع قوت، وهو تجمّع الشركات الغذائية والزراعية الرائدة في لبنان، جائزة الابتكار في القطاعين الزراعي والغذائي للسنة الثانية على التوالي, وذلك برعاية وحضور وزيرالصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان وسفيرالمملكة الهولندية في لبنان هانسبيتر فان دير فاودي ونائبة ممثل اليونيسف في لبنان ايتي هيغنز ورئيس مجلس إدارة بيريتك مارون الشماإلى جانب رئيسة تجّمع قوت المهندسة ندين الخوري قاضي وحشد كبير من أصحاب الشركات الغذائية والزراعية.

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا واحتفاًء بالابتكارات الرائدة في هذين القطاعين وتمنح مصنعي المواد الغذائية الفرصة لإلقاء الضوء على منتجاتهم على الصعيد الوطني، فضلاً عن إبراز صناعتهم المبتكرة ودعمها. قامت أكثر من 60 شركة لبنانية بالمنافسة على الفئات السبع التي تغطيها الجائزة, كما شارك 23872 شخصًا في عملية التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أفضل منتج في كل فئة قبل أن تقوم لجنة تحكيم مؤلفة من السادة حسن عزالدين رئيس مجلس إدارة Gray Mackenie والسيدة سالي الرملي يعقوب Beverages & Food of Head في شركة Fattal Group والبروفيسور في الجامعة الأميركية في بيروت محمد الأبيض والشيف مارون شديد Adolescent and Youth Program Specialist at UNICEF Lebanon والسيدة أمل عبيد بالحكم على المنتوجات المشاركة بناًء على احتياجات السوق، وأنواع هذه المنتوجات واستدامتها، ومعايير الابتكار فيها، وتلقت المنتوجات المشاركة التي بلغ عددها 116 منتجًا التقييم الكامل بناًء على قرارات لجنة التحكيم. ستحصل المنتجات الفائزة على علامة الجودة الخاصة بـجائزة الابتكار في القطاعين الزراعي والغذائي، كذلك قسيمة قدرها ثلاثة الاف دولار مقدمة من الجامعة الأمريكية في بيروت لإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه المنتجات في مختبرات LEAF، كذلك ستتمكن المنتجات الفائزة تسويقية تقدمة شركة Mackenie Gray، من الحصول على حسومات وفرص لبحث تطويرالفكرة الابداعية للمنتجات تقدمة Group Fattal، وعضوية مجانية لمدة عام واحد في تجمع قوت، بالاضافة إلى جوائز عينية أخرى، كذلك فرصة واحدة للمشاركة مع تجمع قوت وشركائه في فعاليات مستقبلية.

وفي هذه النسخة أعاد تجمع قوت جمع عدة شركاء استراتيجيين منهم مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت للبيئة والزراعة والغذاء )LEAF)، و Lebanon Retail Mackenzie Gray، وGroup Fattal، و اليونيسف.