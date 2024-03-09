تجمّع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار
منذ 29 دقيقة
موظفي الإدارة العامة
أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة، تمديد تعليق الإضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/١٥ ضمنا.
وجاء في بيان أصدره: “عطفاً على بيانه الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ والمتضمن تعليق الاضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/٨، يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على النقاط التالية:
- إن مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
- لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة.
- إن الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطا”.