السبت 28 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجمّع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار

منذ 29 دقيقة

موظفي الإدارة العامة

A A A
طباعة المقال

أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة، تمديد تعليق الإضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/١٥ ضمنا.

وجاء في بيان أصدره: “عطفاً على بيانه الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ والمتضمن تعليق الاضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/٨، يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على النقاط التالية:

  • إن مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
  • لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة.
  • إن الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قبلان: المشروع الإسرائيلي يعبث في هذه المنطقة
    إعتصام لسائقي الباصات العمومية في طرابلس احتجاجاً على منافسة الخصوصية
    مكاري يدعو الى الحوار ويرحّب بكل مبادرة حوارية

    الأكثر قراءة

    ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
    يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
    جوزا سفر
    ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
    عناصر من حزب الله
    إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!