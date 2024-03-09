تجمّع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار

أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة، تمديد تعليق الإضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/١٥ ضمنا.

وجاء في بيان أصدره: “عطفاً على بيانه الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ والمتضمن تعليق الاضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/٨، يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على النقاط التالية:

إن مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة.

إن الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطا”.