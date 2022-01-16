تجهّزوا.. “هبة” في طريقها إلى لبنان!!

أفاد رئيس مصلحة التقديرات السطحية محمد كنج أن لبنان سيشهد اعتباراً من مساء الثلاثاء عاصفة تستمر 36 ساعة أطلق عليها اسم ” هبة ” .

وهي ستحمل الثلوج على مستويات متدنية تصل إلى 600 متر وتحمل رياح قطبية باردة تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.

كما حذر رئيس مركز فاريا لجرف الثلوج طوني زغيب من تكوّن طبقات سميكة من الجليد بدءا من طلعة عجلتون وصولاً الى عيون السيمان، مشيراً إلى أن كمية الملح الموجودة قليلة.

يشار إلى أن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة كان قد أجرى اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، كما عمم على البلديات كافة في محافظة البقاع للبقاء على جهوزية تامة خلال موجة الصقيع والجليد التي تضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.