"تحالف متحدون": جلسة التحقيق اليوم في الشكوى المقدمة ضد سلامة أفضت الى نتيجة مخيّبة للآمال

أعلن “تحالف متحدون” في بيان اليوم، ان “جلسة تحقيق أولى، عقدت اليوم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي في الشكوى المقدمة من مودعين ومحامي “تحالف متحدون” ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويّك والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٥٩، والمُدلى فيها بواقعات ثابتة إضافية استحصل عليها محامو التحالف من التحقيقات الجنائية في قبرص، بخصوص تبييض أموال بلغت حدّ ١٠ مليارات دولار تورّط فيها نجل سلامة ندي وأقرباؤه ورفاقهم، حيث أفضت الجلسة إلى نتيجة مخيبة للآمال”.

وأشار الى أن “قاضي التحقيق ردّ طلب محامي “التحالف” تقرير تدابير احترازية بحق المدّعى عليهم، منها منع السفر ومنع تصرف هؤلاء بأملاكهم وأموالهم، أضف إلى امتناعه عن تدوين تلك المطالب على المحضر بشكل مخالف للأصول وإرجائه الجلسة لـ ١١ حزيران ٢٠٢٤ بعد تقرير إبلاغ المدّعى عليهم الثلاثة لصقاً”.

ولفت الى أن “استئنافا آخر جرى التقدم به اليوم أيضاً لأحد قرارات محكمة الإفلاس في بيروت الصادر في ١٨ آذار الفائت في دعوى المودعة ر. معلوف ضد بنك الموارد رغم تقرير المحكمة اختصاصها لكن مع ردّ الدعوى إزهاقاً لحقوق المودعين، الحلقة الأضعف لدى القضاء اللبناني رغم كونهم أصحاب الحق”.

وختم: “يبقى التساؤل عن دوامة المماطلة والإقصاء العمدي لأصحاب الحقوق وفي مقدّمتهم المودعون، الذين يرفعون الصوت هذا الخميس أمام المركزي بدعوة من “اتحاد المودعين”.