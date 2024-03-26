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"تحالف متحدون": حرس مصارف البنك اللبناني للتجارة اعتدى على طبيب وزوجته

منذ ساعة واحدة
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أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أن “حرس مصارف البنك اللبناني للتجارة BLC اعتدى على الطبيب المودع باسكال الراسي وعقيلته فاليري فوييه، أثناء قيامهما بلصق صور أصحاب المصارف على حاويات القمامة، تحضيراً لتحرك ٤ نيسان أمام مصرف لبنان”.

وأشار إلى أن “الراسي وفوييه توجها مع محاميهما أمين سر اتحاد المودعين عضو تحالف متحدون جورج خاطر إلى فصيلة طريق الشام للادعاء بموجب محضر فوري بالجرم المشهود”.

ولاحقاً، لفت “اتحاد المودعين” في بيان، أن “محضراً فورياً بالجرم المشهود فتح لدى فصيلة درك طريق الشام”، مشيراً إلى أن “هناك غضباً عارماً لدى المودعين رفاق الدكتور الراسي عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد الذين توعّدوا المعتدين بالقصاص القريب”.

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