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"تحالف متحدون" : نقل رامي عليق إلى المستشفى

منذ 40 دقيقة
رامي عليق

رامي عليق

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أعلن”تحالف متحدون” في بيان نقل المحامي “رامي عليق” إلى طوارئ مستشفى الحياة بعد تدهور حالته الصحية”، شارحًا أنه “بعد دخوله اليوم السادس من الإضراب عن الطعام والماء والدواء، نُقل المحامي عليق إلى مستشفى الحياة بعد تدهور حاله الصحية وهبوط حاد في ضغط الدم”.

وأضاف البيان: “يستمر الموقوفان في نظارة قصر عدل بعبدا: علي الساحلي باعتصامه لليوم الرابع بالاضراب عن الطعام كذلك الموقوفة كاترين العلي لليوم الثاني، ويأتي إضرابهما تحت شعار “جائعون للعدالة والحرية”.

وختم البيان: “نؤكد، وإن كان جسدنا ضعيفًا لكن نبضنا قوي، الثورة على المصارف ومعاقبة من يحتجز أموال الناس، وحقنا المشروع بالدفاع عن أموالنا ولا تراجع بعد اليوم، فكفانا إذلالا”.

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