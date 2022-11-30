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"تحالف متحدون" يكشف عما توصلت إليه المفاضات مع المودع في مصرف الاعتماد اللبناني

منذ ساعة واحدة
اقتحام المصارف لبنان

اقتحام المصارف لبنان

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أوضح “تحالف متحدون” في بيان أن مودعاً مضطراً إلى المسارعة في علاج زوجته المصابة بالسرطان في مراحل متقدمة، قبل باستيفاء مبلغ من المال على أساس تعميم مصرف لبنان.

وجاء في بيان تمحدون أن ٨٩٩ “المودع لدى بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم وليد الحجار باستيفاء مبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار أميركي (فريش) و مبلغا آخر يقسم بين ١٧,٥٠٠ دولار نقدي وآخر بالليرة اللبنانية على أساس تعميم مصرف لبنان، بما يمكنه من تسديد المبلغ المطلوب للعلاج لدى مستشفى قلب يسوع. وقد غادر المودع الحجار المصرف برفقة عناصر قوى الأمن في مخفر شحيم لاستماع إفادته كما هي العادة، علما بأن بنك الاعتماد اللبناني لم يتقدم بأي دعوى في حقه”.

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