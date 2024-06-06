تحت لائحة "نقابتي أمانتي".. حاتم يترشح الى مركز نقيب لخبراء المحاسبة المجازين

أعلن حاتم رشيد حاتم في مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ترشحه لمركز نقيب، في لائحة تضمه وأعضاء إلى مجلس النقابة، تحت إسم “نقابتي أمانتي”. وعرض برنامج عمل اللائحة.

استهل حاتم، المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وقال: “من هنا إنطلقنا ومن هنا نجمع قوانا الإنتاجية لإستمرارية نقابتنا، برؤية مهنية شاملة في مواجهة التحديات التي تعترض مهنة تدقيق الحسابات بالتعاون مع نخبة من الزملاء الأكفاء المؤمنين بالعمل النقابي المستقل الراسخ لخدمة الأجيال القادمة لتكون النقابة نبراسا للعلم والمعرفة وتحديث القوانين والأنظمة المالية والضريبية، والعمل بشفافية مطلقة والحوكمة المستدامة للمساهمة في الإنتظام العام للإقتصاد الوطني”.

أضاف: “النقابة تتطلب منا وقفة تاريخية تعاضدية لوقف النزاعات الداخلية ووضع إستراتيجية واضحة ومعلنة نعمل عليها سويا في السنوات المقبلة لخدمة النقابة، الزملاء والمهنة.

من وحي الرؤية المهنية التي عرضناها للزملاء أثناء ترشحنا لمركز نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمطالب والمشاكل التي تعترض خبراء المحاسبة في تنفيذ مهامهم اليومية سواء لناحية علاقة الخبراء بالنقابة، أم بالإدارات العامة أو بالعملاء.

فجاء برنامج العمل مقتضبا وعلى مستوى طموحاتنا حتى نتمكن من إنجاز الأهداف الأساسية بحيث تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور.

أسماء أعضاء اللائحة

وأعلن حاتم أسماء الاعضاء في اللائحة، وقال: “يشرفنا العمل سويا مع السادة الزملاء المرشحين معنا لعضوية مجلس النقابة لتشكيل فريق عمل متجانس قلبا وقالبا يجمع الخبرات النقابية، المهنية، العلمية والأكاديمية في خدمة النقابة والزملاء. وهم:

الأستاذ حكمات إسماعيل نوفل، الدكتور طوني شربل صقر، الاستاذ علي محمد بغدادي والاستاذ ايلي روبير حداد والأستاذة جورجينا جورج بو ناضر”.

وختاما، تقدم حاتم “بكامل الشكر والتقدير والإحترام من كل من نقابتنا الحبيبة التي فتحت أبوابها اليوم أمامنا لتكون الحضن الدافىء الذي يجمعنا لنتشرف بإعلان لأئحتنا وبرنامج عملنا، ومن جميع الأساتذة الزملاء المشهود لهم بالمناقبية المهنية العالية والسمعة الطيبة، لأن من حق نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان علينا أن نحافظ على مبادئها وتألقها، ولأن من حق خبير المحاسبة أن يحلم بنقابة واعدة متجددة برؤية مستقبلية توفر له الضمانات اللازمة في ممارسته لمهنته على كافة المستويات بعزة وكرامة”.