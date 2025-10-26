تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟

نقل نائب مقرب من السفارة الأمريكية مساء الخميس تحذيرات ومعلومات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله حول استعدادات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات واسعة النطاق على لبنان، تستهدف بشكل أساسي معقل الحزب في الضواحي الجنوبية، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

ونقل النائب عن مسؤولي الحزب قولهم: ”لقد أحطنا علماً بذلك”، دون أن يضيفوا أي شيء آخر.

وفي ظل تزايد الحديث عن حرب إسرائيلية وشيكة، قالت مصادر مطلعة لصحيفة ” الأنباء ” إن ” تحديد مواعيد لبدء الحرب ليس أكثر من قراءة في الكف وترويع، حتى لو كانت النوايا العدوانية لإسرائيل موجودة دائماً ولم تهدأ تهديداتها للبنان منذ سبعينيات القرن الماضي”.

ومع ذلك، قال مصدر سياسي لصحيفة ”الأنباء“ إنه يستبعد أي حرب واسعة النطاق كما يقترح البعض، ”لأن الحرب مستمرة ولم تتوقف، وهي تتصاعد تدريجياً ومن جانب واحد، محققة الأهداف التي تريدها حكومة نتنياهو دون أي خسائر مقابلة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “التسوية حاصلة وتطبخ على نار هادئة على الرغم من الضجيج الكبير حولها”.

وأشار مصدر مقرب من القصر الجمهوري، للصحيفة إلى ان “الرئيس ​جوزاف عون​ قدم عرضا جديا بالتفاوض، وانتظر الرد من الجهات المعنية وهي إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء الرد الإسرائيلي باستمرار الضربات العسكرية واستهداف مدنيين، وينتظر ​لبنان​ مساعي الولايات المتحدة في هذا السياق، مع إدراكه ان الجميع سيجلس في النهاية إلى طاولة المفاوضات. وهو، أي لبنان، لن يرضخ للابتزاز الإسرائيلي باشتراط نزع سلاح الحزب قبل التفاوض”