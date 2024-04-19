تحذيرات دبلوماسيّة للبنان: إسرائيل تستعد!

مع تزايد السخونة على الحدود الجنوبية، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت عن تحذيرات وصلت الى الحكومة عن نوايا اسرائيل العدوانية واستعداداتها لتوجيه ضربة سريعة ضد حزب الله، رداً على العمليات الأخيرة التي قام بها الحزب. ولم تستبعد المصادر رفع وتيرة الغارات والعمليات العسكرية بشكل غير مسبوق.

وفي آخر المستجدات كشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19\4\2024 أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان، وأضافت بأن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

من جهتها، نقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك نطنز محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

بدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.