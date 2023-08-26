تحذيرات من "المبيدات المسرطنة".. ونصائح للتخفيف من ضررها

شدد الباحث في سلامة الغذاء في الجامعة اللبنانية الأميركية حسين حسن، على وجوب تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي تجمع جهود الوزارات، بدل تداخل الصلاحيات ببعضها.

وقال إنّ هناك قرارًا بمنع بيع الألبان والأجبان “الفلت”، وبالتالي هناك مشكلة بتنفيذ القوانين، مشددًا على أنّ المبيدات المسرطنة تؤثر على الجهاز التنفسي والتناسلي والغدد وغيرها، وكل ذلك مرتبط بكمية وفترة التعرض للمبيدات المسرطنة، التي على سبيل المثال ذكرها الوزير السابق وائل أبو فاعور، التي فعلًا تتضمن مكونات محظورة في الخارج.

وأعطى حسن بعض النصائح للمواطنين، ومنها، غسل الأطعمة بكوب مياه وملعقة ملح، ما يسحب نحو 80% من ترسبات المبيدات، ولكن يبقى نحو 15% التي تكون امتصتها الثمرة وهذا ما يخيفنا. وهنا أهمية تعزيز المناعة واتباع حمية البحر المتوسط والعودة للمونة البلدية والتخفيف من المأكولات المصنعة، مع ضرورة الحصول على عدد ساعات نوم كاف، وممارسة الرياضة، كون المناعة القوية تخفف الضرر.