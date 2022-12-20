الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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تحذيرٌ من الأساتذة المتعاقدين: عالجوا قضايانا لاستكمال العام الدراسي

منذ 35 ثانية
بيان مشترك لمتعاقدي الثانوي والتلعيم الأساسي

بيان مشترك لمتعاقدي الثانوي والتلعيم الأساسي

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دعت لجنتا متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات ومتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي إلى “رفع الظلم عن الأساتذة بمختلف تسمياتهم”.

إذ قال بيان مشترك صادر عن اللجنتين: “لن نرضى بفتات ساعات يتركونها لنا لنركض وراءها، فكرامتنا فوق أي اعتبار”، وأكد “حق المتعاقد في أن يطبق ساعاته ولا يحرم منها ليحفظ حق غيره، وأن يقبض كامل عقده أي 32 أسبوعًا وأن يحصل على بدل نقل عن كل يوم حضور وأن يقبض شهريًا وبشكل منتظم”.

كما أكد “حق التلميذ في أن يحصل على الأهداف المحددة ضمن منهجه بشكل كامل”، مشيرا إلى أنه “من حق المستعان بهم أن يقبضوا مستحقاتهم عن العام المنصرم وإبرام عقودهم ليضمنوا استقرارهم الوظيفي”.

كذلك تحدث البيان عن “المساعدة الاجتماعية والحوافز”، مشيرًا إلى “أهمية استمراريتها”، مطالبًا بـ “إرسال المساعدة المادية أو ما يسمى بهدية لجميع الأساتذة قبل انتهاء عام ٢٠٢٢، كما وعدوا عبر OMT”.

كما توجهت اللجنتين إلى المعنيين بالقول: “إن أردتم استكمال العام الدراسي، عالجوا قضايانا قبل 5/1/2023”.

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