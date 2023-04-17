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تحذيرٌ من كلاس: ألعاب القمار الإلكترونية تزيد الإنتحار!

منذ 43 دقيقة
جورج كلاس

جورج كلاس

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أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس بياناً تحت عنوان: “ألعاب القمار الإلكترونية تزيد الإدمان والإنتحار”، وجاء فيه: “في الوقت الذي يعاني منه مجتمعنا اللبناني من ضائقات اقتصادية و إجتماعية راكمت مخاطر الشغور الرئاسي و ما إستتبعه من ازمات سياسية و إجتماعية وبطالة بين الشباب تسببت بإزدياد حالات الادمان و ارتفاع حالات اليأس و الانتحار، نعمل في وزارة الشباب والرياضة لإيجاد مخارج و حلول للمشاكل التي يعانيها جيل الشباب من خلال وضع صيغ لتفاهمات مع جمعيات كشفية واتحادات رياضية و منظمات شبابية لتطبيق بنود (وثيقة السياسة الشبابية ) التي اقرتها الحكومة كوثيقة حضارية تلاقي الشباب و تساعدهم على تخطي الازمات التي تواجههم، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون يفيد منها اللبنانيون حصريًا، فوجئنا بما يتم تداوله حول محاولة تشريع العاب الكازينو الالكترونية، و هذا أمر خطير ستكون له إنعكاسات متوقعة على المجتمع وجيل الشباب بالاخص لجهة تسهيل عمليات المراهنات وتشجيع الإدمان على العاب الميسر وتسهيلها بكل ما تحمله هذه الآفة من تبعات سلبية على الاخلاق و الامن الاجتماعي وما يمكن ان تسببه من حالات افلاس و يأس وإجرام و ضياع وانتحار”.

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