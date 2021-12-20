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تحذيرٌ "هام" من قوى الأمن للمواطنين.. إليكم التفاصيل

20 - ديسمبر - 2021
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تشهد طريق ضهر البيدر التي تربط محافظتي بيروت وجبل لبنان بمحافظتي البقاع وبعلبك / الهرمل والحدود السورية، حركة سير كثيفة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج، الأمر الذي يُبطئ سرعة المركبات، ويؤدي إلى عرقلة حركة السير، وتجمّع أرتال من السيارات، وهذا ما يدفع بعض السائقين إلى التجاوز أو المرور بعكس وجهة السير مما يؤدي الى إعاقة سير المسلك الآخر، والتسبّب بانزلاقات وحوادث سير خطرة، وزحمة خانقة.

ولفت البيان إلى أنه، “يرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بالتوجيهات والإرشادات الآمنة، لتسهيل حركة المرور، وتجنبا للتسبب بأي ازدحام، ومنعا لحصول حوادث سير، علما انه في حال عدم التقيد بالتوجيهات ستقوم عناصر قوى الأمن الداخلي بتصوير المخالفين، وتنظيم محاضر بحقهم”

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