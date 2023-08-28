الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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تحذير.. أكبر نسبة سرطان في لبنان

منذ 34 دقيقة
السرطان

السرطان

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دقّ نقيب الأطباء يوسف بخاش ناقوس الخطر، وأعلن ان لبنان أصبح على رأس لائحة الدول التي تسجل النسبة الأكبر من الامراض السرطانية.

وأوضح بخاش في حديث الى صوت كل لبنان ان أخطر ما في ملف المبيدات والاسمدة الزراعية غير الشرعية يكمن بأنها تلوث الاتربة وتدخل الى المياه الجوفية وتترك أثراً داخل الأراضي الزراعية، وطالب بخاش وزارة الزراعة بالاستمرار بالمداهمات، داعياً القضاء الى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين بإدخال هذه المواد.

ونبّه بخاش من ظاهرة ثانية وهي تهريب الخضار والفاكهة التي قد تحتوي على هذه المواد من سوريا الى لبنان.

ورداً على سؤال عن العوارض، أكد بخاش انها تصل الى حد الإصابة بسرطان الأمعاء والمعدة، وقال ان هذه الاثار لن تظهر اليوم بل في المستقبل، لذا علينا الوقاية من خلال التأكد من مصدر المأكولات والخضار التي ندخلها الى منازلنا، داعياً المواطنين والبلديات الى مراقبة المنتجات والتثبت من عدم استخدام هذه المواد.

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