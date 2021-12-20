تحذير أمريكي جديد من السفر إلى لبنان.. فما السبب؟

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الاثنين الأمريكيين بعدم السفر إلى ثماني وجهات بما في ذلك إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.

كما أضاف مركز السيطرة على الأمراض أيضًا “بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق” إلى تصنيف “المستوى 4 أي مرتفع جدًا”.

يشار إلى أن (CDC) كانت قد صنفت 85 دولة في أعلى مستوى من الخطورة، بما في ذلك جميع دول أوروبا تقريبًا.

وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع أمس الجمعة إلى 808 آلاف و661 حالة من 806 آلاف و214 في اليوم السابق، وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 2447 شخصا.

من جهة أخرى صرح وزير الصحة فراس أبيض في وقت سابق أن “نسبة اللقاح لمواجهة كورونا لا تزال أقل من 40 % والمستشفيات ممتلئة وقدرتها على استقبال مرضى اكثر محدودة”.

وأوضح أن “اوميكرون متحور سريع الانتشار وهو اسرع من متحور دلتا بضعفين ونصف و من تلقى 3 جرعات من اللقاح لديه اكبر قدر من الحماية من هذا المتحور”.

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغت نسبة الملقحين بجرعة واحدة 39%، والملقحين بجرعتين 34%، والملقحين بـ3 جرعات 10%.