تحذير إسرائيلي للحزب: سنسوي بيروت ولبنان بالأرض

حذر وزير المالية الإسرائيلية “حزب الله”، ودعاه إلى ان “يفهم جيداً أنه إذا تجرأ فسيكون التالي وسنسوي بيروت ولبنان بالأرض”.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قام بإنزال جوي لحوالي سبعة أطنان من المعدات لمئات من جنود لواء تابع للفرقة 98 التي تنتشر في خان يونس جنوب غزة.

وأضاف الجيش أن تلك المرة الأولى منذ حرب لبنان في عام 2006 التي يتم فيها إسقاط معدات جواً.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي طائرة نقل من طراز سي-130جيه تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي وهي تقوم بإسقاط المعدات.