تحذير إسرائيلي للدولة اللبنانية.. أنتم مسؤولون عن أي تصرف لـ"حزب الله"!

بعث جلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برسالة قوية إلى لبنان بشأن “حزب اللّه”.

ونشر أردان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، أشار فيها إلى “أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب اللّه ضدّ إسرائيل”.

وأكّد أردان “أنه التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب خلال لقائه، الأمم المتحدة، بوجوب ما أسماه بتعزيز إنفاذ القانون ضدّ حزب اللّه في لبنان”.

وناشد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، المسؤول الأممي بضرورة عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى “أن لبنان سيكون مسؤولا عن أي نتائج”.