الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير إسرائيلي للدولة اللبنانية.. أنتم مسؤولون عن أي تصرف لـ"حزب الله"!

2 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2021 5:24 مساءً
جلعاد أردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جلعاد أردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

بعث جلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برسالة قوية إلى لبنان بشأن “حزب اللّه”.

ونشر أردان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، أشار فيها إلى “أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب اللّه ضدّ إسرائيل”.

وأكّد أردان “أنه التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب خلال لقائه، الأمم المتحدة، بوجوب ما أسماه بتعزيز إنفاذ القانون ضدّ حزب اللّه في لبنان”.

وناشد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، المسؤول الأممي بضرورة عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى “أن لبنان سيكون مسؤولا عن أي نتائج”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    إحباط عملية تهريب أشخاص وتوقيف أعضاء الشبكة في الصرفند
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    العلم اللبناني
    لتسهيل التأليف: مَن أوصل لبنان الى الانهيار ليس أهلاً لإنقاذه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات