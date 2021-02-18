الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير إسرائيلي لنصرالله.. إن خضنا حرباً فإن لبنان سيرتعد!

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 5:51 مساءً
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

ردّ وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس على تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإشعال حرب ضد اسرائيل، وقال إنّ “من يهدد اسرائيل بالحرب سوف يدفع أثمانا غالية، وإن اضطررنا لخوض حرب، فإن لبنان سوف يرتعد وحزب الله ستلحقه أضرار فادحة”.

وجاءت تصريحات غانتس خلال مراسم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين لا تعرف وزارة الأمن الاسرائيلية مكان دفنهم.

وقال: “في هذه الايام، ورغم أن اسرائيل هي القوة الأعظم في الشرق الاوسط، هناك من يهددها بإشعال حرب، وفعلا إن خضنا قتالا في الجبهات المختلفة، فهي ستكون صعبة للجبهة الداخلية الاسرائيلية، لكنها ستكون فظيعة على أعدائنا”.

وتابع: “حزب الله وحماس، يعملون على بناء قوة هجومية من داخل المدنيين ويقومون بذلك بتنفيذ جرائم حرب. وأمام هذا التهديد، الجيش الاسرائيلي جاهز لتوجيه أي قوة مطلوبة، إن اضطررنا الوصول الى حرب، فلبنان سيرتعد، وحزب الله ستلحقه أضرار فادحة”.

من جهة أخرى اعتبر مراقبون ان الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” امس وفيه صور من الاقمار الاصطناعية لمواقع عسكرية وامنية اسرائيلية داخل المدن والاماكن السكنية داخل اسرائيل هو رسالة مكملة للخطاب الذي قاله الأمين العام لحزب الله امس الاول.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع
    النائب جيمي جبور
    جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة
    النائب فادي كرم
    فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد