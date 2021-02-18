تحذير إسرائيلي لنصرالله.. إن خضنا حرباً فإن لبنان سيرتعد!

ردّ وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس على تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإشعال حرب ضد اسرائيل، وقال إنّ “من يهدد اسرائيل بالحرب سوف يدفع أثمانا غالية، وإن اضطررنا لخوض حرب، فإن لبنان سوف يرتعد وحزب الله ستلحقه أضرار فادحة”.

وجاءت تصريحات غانتس خلال مراسم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين لا تعرف وزارة الأمن الاسرائيلية مكان دفنهم.

وقال: “في هذه الايام، ورغم أن اسرائيل هي القوة الأعظم في الشرق الاوسط، هناك من يهددها بإشعال حرب، وفعلا إن خضنا قتالا في الجبهات المختلفة، فهي ستكون صعبة للجبهة الداخلية الاسرائيلية، لكنها ستكون فظيعة على أعدائنا”.

وتابع: “حزب الله وحماس، يعملون على بناء قوة هجومية من داخل المدنيين ويقومون بذلك بتنفيذ جرائم حرب. وأمام هذا التهديد، الجيش الاسرائيلي جاهز لتوجيه أي قوة مطلوبة، إن اضطررنا الوصول الى حرب، فلبنان سيرتعد، وحزب الله ستلحقه أضرار فادحة”.

من جهة أخرى اعتبر مراقبون ان الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” امس وفيه صور من الاقمار الاصطناعية لمواقع عسكرية وامنية اسرائيلية داخل المدن والاماكن السكنية داخل اسرائيل هو رسالة مكملة للخطاب الذي قاله الأمين العام لحزب الله امس الاول.