تحذير إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً تحذيرياً وتذكيرياً للمرة الأخيرة، إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت حمل الرقم 2812/2025 تاريخ 11 أيلول 2025 جاء فيه:

إلحاقاً بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/4/2025،

وبناءً على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لاسيما المادة الثالثة منه، وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي اللبنانية بدون مسوغ قانوني…).

وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،

تُعطى محطات توزيع المحروقات السائلة كافة على اختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت الغير مرخصة وللمرة الأخيرة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2025 لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء”.