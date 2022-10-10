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تحذير.. الكوليرا سريعة الإنتشار

منذ 13 دقيقة
الكوليرا

الكوليرا

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أشار الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهي الحلو، إلى أنّ “الكوليرا سريعة الإنتشار، لذلك يجب أخذ الإجراءات لمنع انتشارها والتي بدأت في عكار”.

وتابع في حديث لـ”صوت لبنان”: “الكوليرا تنتقل عبر الأطعمة والمياه الملوّثة وعبر اليدين”.

كما أضاف أنّ “الكوليرا كانت غائبة منذ فترة وأيضاً اللقاح ضدّها، وهذا الوباء ظهر أخيراً في سوريا”، لافتاً إلى أنّ “عوارض المرض هي الإسهال الحاد وارتفاع الحرارة”، مشدّداً على “وجوب العمل على حصر الكوليرا في منطقة عكار لمنع انتشارها”.

من جهته، أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أنّ “انتشار الأوبئة ليست مسؤولية وزارة الصحة، وعلى المصابين بالكوليرا أخذ كميات من السوائل، وحدّدنا 10 مراكز صحية لاستقبالهم”.

وأضاف: “يجب أيضاً معالجة براز الصرف الصحي للمصابين وتجميعهم لعدم خلطهم مع الصرف الصحي والتسبب بالتلوث أكثر”.

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