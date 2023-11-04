تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان

أعادت السفارة الأميركية في بيروت نشر تغريدة لوزارة السفر الأميركية على حسابها عبر منصة “إكس” (الجمعة 4-11-2023).

وجاء في تغريدة وزارة السفر الأميركية: “توصي الوزارة بأن يغادر المواطنون الأميركيون المتواجدون في لبنان الآن بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به”.

وأضافت، “خطة العمل لحالات الأزمات لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية”.

وتابعت، “أفضل وقت لمغادرة بلد هو قبل الأزمة، إذا كان ذلك ممكنا. ومن النادر أن تقوم الولايات المتحدة بإجلاء المدنيين بمساعدة الجيش من دولة أجنبية”.

وأردفت، “ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأميركية ستقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم في حالة الأزمات”.

وأشارت إلى أن “القسم القنصلي في سفارة بيروت مفتوح لتقديم خدمات طارئة للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك خدمات جوازات السفر، دون حضور مسبق بين الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً. وتقوم حاليًا بإصدار جوازات سفر الطوارئ فقط، والتي تكون صالحة لمدة عام واحد”.

وختمت: “يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إكمال نموذج استقبال الأزمات الخاص بنا:

http://cacms.state.gov/s/crisis-intake أو الاتصال بـ usembassybeirut على الرقم +961-4-543-600 (المحلي في لبنان) أو +1-833-890-9595 (الرقم المجاني)”.